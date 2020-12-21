Центр общественного здоровья назвал два возможных объяснения мутации коронавируса, которые возникли в Великобритании и начали распространяться по странам.

Первое объяснение — новый штамм Covid-19 мог образоваться из-за ослабления иммунитета у пациента. В ЦОЗ объясняют, что длительная инфекция в организме может привести к накоплению мутаций с повышенной скоростью.

Вторая возможная причина — заболевания животных. Ученые отмечают, что шиповой протеин нового вида коронавируса имеет сходство со штаммом вируса, который обнаружили у норок из Дании.

— Сейчас нет признаков повышенной тяжести инфекции (или смертности), которые связанные с этим вариантом SARS-CoV-2. Так же пока нет доказательств того, что он влияет на действие вакцины или лечения, — отметили в ЦОЗ.

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Также ученые отмечают, что вирусы постоянно подвергаются мутациям. Они добавили, что появление нового варианта SARS-CoV-2 ожидаемое и не является поводом для беспокойства.

В то же время эксперты ВОЗ связывают мутацию коронавируса со способностью вируса приспосабливаться к окружающей среде, к организму человека.

Пока информация о том, что штамм более смертоносный или будет по-другому реагировать на вакцины, не подтверждается.

Источник: Центр общественного здоровья