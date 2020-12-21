Новый штамм коронавируса более заразен для детей, чем тот вид, который обнаружили ранее.

Такое мнение высказал член консультационного совета при правительстве по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, профессор лондонского Imperial College Нил Фергюсон.

— Нам нужно собрать больше информации о том, как он себя ведет. Есть интересные эпидемиологические тенденции и признаки того, что у него есть большая склонность к заражению детей. Мы не установили какой-либо причинной связи в этом, но можем видеть это в статистике, — отметил Фергюсон.

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По словам профессора, специалисты продолжают исследовать новую мутацию. Но уже сейчас имеют подтвержденную информацию, что новый штамм как минимум на 50% более заразен, чем ранее известный вирус.

Новый штамм коронавируса

14 декабря власти Великобритании официально заявили, что в стране начал распространяться новый штамм коронавируса.

Хотя о появлении нового вида заговорили еще осенью. По словам специалиста Службы общественного здравоохранения страны Сьюзан Хопкинс, новый штамм обнаружили еще в сентябре, но тогда на это не обратили внимания.

После официального объявления ряд стран прекратили транспортное сообщение с Великобританией.

Источник: Wales Online