Первый случай инфицирования новым штаммом мутированного коронавируса, который ранее зарегистрировали в Великобритании, обнаружили в Италии.

— Штамм коронавируса нового типа обнаружен в анализах одного из тех, кто заразился, в научном департаменте военного госпиталя Челио, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Инфицированный гражданин и его партнер несколько дней назад вернулись из Великобритании через римский аэропорт Фьюмичино. Сейчас они находятся на самоизоляции. На карантин также поместили членов их семей, которые с ними контактировали.

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14 декабря в Великобритании сообщили о появлении мутировавшего коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он может быть заразнее на 70% по сравнению с привычным видом.

Новый тип коронавируса уже обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии.

Локдаун в Великобритании

20 декабря Борис Джонсон объявил о введении локдауна в Великобритании для более 16 млн жителей из-за распространения нового вида Covid-19.

В стране запретили собираться компаниями и призывают к самоизоляции.

Источник: AGI