Цены на нефть снизились из-за нового штампа коронавируса, который распространяется в Великобритании. Нефть подешевела примерно на 3%.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,29%, до $50,54 за баррель к 10.10 по киевскому времени после достижения наивысшего уровня с марта.

Нефть марки WTI подешевела на 3,38% до $47,44, после того, как в пятницу она выросла до самого высокого уровня с февраля.

Вместе с тем, торги на Московской бирже открылись резким ростом курсов доллара и евро к рублю.

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Евро выросло до 91,12 рубля, подорожав на 1,3 рубля. Выше 91 рубля биржевой курс евро предыдущий раз поднимался в начале декабря.

Доллар на Московской бирже стоит 74,89 рубля, на 1,58 рубля больше уровня закрытия предыдущих торгов.

Лидер нефтяного рынка

Китай увеличивает мощности по переработке нефти и уже в следующем году может впервые в истории заменить США в качестве лидера на этом рынке.

Смена лидера на рынке по переработке нефти может произойти в том числе из-за того, что в Китае сейчас строятся по меньшей мере четыре новых нефтеперерабатывающих завода, в то время как в США такие предприятия закрываются.