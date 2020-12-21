Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 21 декабря 2020

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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Низкий прирост в Украине и новый штамм в Британии: коронавирус 21 декабря

Коронавирус в Украине и мире стремительно распространяется. По состоянию на 17.00 21 декабря в мире зафиксировано 77 2797 34 случаев, в Украине — 970 993 случая.

За сутки подтвердили 6 545 больных. Всего в Украине от Covid-19 умерли 16 665 человек, за сутки — 80. Всего выздоровели 586 268 украинцев, за сутки — 5 106 человек. Осуществлено тестирований за сутки — 26 839.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

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В Украине 67% летальных исходов медицинских работников от Covid-19 не связывают с выполнением профессиональных обязанностей. Об этом свидетельствует проведенное эпидрасследование.

Новый штамм Covid-19

Европейский Союз собирается на экстренное заседание 21 декабря. Руководители стран обсудят ситуацию, сложившуюся в результате распространения нового вида коронавируса в Великобритании.

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Известно, что штамм является заразнее на 70%, однако доказательств большей опасности нет. Также неизвестно, как он будет реагировать на вакцину.

В Украине также зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом мутировавшего коронавируса. Однако в Украине нет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании.

Многие страны ввели ограничения на транспортное сообщение из-за вспышки нового вида коронавируса в Британии. Накануне его обнаружили также в Италии, Дании, ЮАР, Нидерландах и Австралии, где заболеваемость была на низком уровне.

Сейчас ограничения транспортного сообщения ввели в Бельгии, Швейцарии, Германии, Франции. Полный список стран, в которых действуют ограничения, смотрите в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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