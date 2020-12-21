Коронавирус 21 декабря: статистика заболеваний Covid-19 в мире

По состоянию на вечер 21 декабря 2020 коронавирус в мире подтвердили у 75 704 857 человек.

ВОЗ сообщает о 594 206 новых случаях инфицирования за последние сутки.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 1 690 061 житель планеты, за сутки — 9 267.

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Где больше всего случаев болезни:

США — 17 515 091 (+200 257);

Индия — 10 055 560 (+24 337);

Бразилия — 7 213 155 (+ 5о 177);

РФ — 2 877 727 (+29 360);

Франция — 2 431 237 (+12 798).

Лидеры по количеству летальных исходов

Карантин в мире

Ряд стран ограничили транспортное сообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса, который, по предварительным заявлениям, распространяется быстрее других.

Пока ученые не могут сказать, что новый вариант вируса является более смертоносным или разработанные в настоящее время вакцины против него будут неэффективны.

Инфекционисты обратили на него внимание, поскольку он передавался большому количеству людей. За время эпидемии ученые находили сотни мутаций вируса, но они, не влияли на его распространение.

Источник: ВОЗ