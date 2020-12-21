Новый штамм коронавируса, о распространении которого заявили в Великобритании, поставил на уши весь мир и заставил страны усиливать противоэпидемические мероприятия, ограничивая контакты друг с другом.

Факты ICTV собрали информацию о мутации вируса и узнали, стоит ли ее бояться.

Когда появился новый штамм Covid-19

С момента появления коронавируса время от времени страны мира сообщали о новых штаммах или мутациях вируса.

Еще в марте 2020 года ученые предполагали, что это возможно. Уже в мае начали появляться публикации о существовании опасных штаммов, например, D614G.

В Великобритании заговорили о появлении нового штамма коронавируса еще осенью. По словам специалиста Службы общественного здравоохранения страны Сьюзан Хопкинс, его обнаружили еще в сентябре. Тогда на штамм не обратили внимания.

— Сначала мутацию обнаружили у пациента в сентябре, а полный геном расшифровали в октябре, — уточнила она в беседе с журналистами Sky News.

Официально страна заявила о мутации только 14 декабря.

Причины появления мутации вируса и его характеристики: позиция ВОЗ

После первых сообщений о появлении нового штамма вируса в Великобритании ВОЗ заявляла, что держит руку на пульсе. Эту информацию подтвердили постом от 19 декабря 2020 года.

We’re in close contact with UK ???????? officials on the new #COVID19 virus variant. They’ll continue to share info & results of their analysis & ongoing studies. We’ll update Member States & public as we learn more about the characteristics of this virus variant & any implications. — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020

Британские чиновники начали характеризовать вирус. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он может быть заразнее на 70%.

Однако высокопоставленные представители здравоохранения страны отметили: нет никаких доказательств того, что новый вариант опаснее или по-другому реагирует на вакцины, пишет ВВС.

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В то же время эксперты организации объяснили возможные причины мутации, передает BFM TV. Они связывают ее со способностью вируса приспосабливаться к окружающей среде.

— Во время каждой выявленной мутации нужно определять, какие именно новые характеристики он приобретает, происходят ли значительные изменения, или же это просто обычная эволюция, — уточнила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан.

Несмотря на это, в организации призывают людей не паниковать и продолжать придерживаться противоэпидемических мероприятий.

Локдаун в Великобритании и изоляция страны

С 20 декабря в Великобритании усилили ограничения из-за распространения новой мутации коронавируса. Об этом сообщили в правительстве страны. Накануне в стране анонсировали послабления перед праздниками, но сейчас их отменили.

Так, Борис Джонсон объявил о введении локдауна для более 16 млн жителей. В стране запретили собираться компаниями и призывают к самоизоляции.

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Изолировали и саму страну. Ряд государств уже ограничил авиасообщение с Великобританией, среди них:

Австрия;

Аргентина;

Бельгия;

Болгария;

Германия;

Израиль;

Иран;

Ирландия;

Италия;

Канада;

Колумбия;

Кувейт;

Латвия;

Литва;

Марокко;

Нидерланды;

Румыния;

Турция;

Хорватия;

Финляндия;

Франция;

Чили;

Чехия;

Швейцария;

Эстония;

Саудовская Аравия.

Украина также планирует ограничить авиасообщение с Великобританией из-за мутации вируса. Конкретное решение еще не приняли, но оно будет в ближайшее время.

Где еще обнаружили новый штамм Covid-19

Представители власти стран и СМИ сообщают о случаях мутировавшего вируса в Нидерландах, Дании, ЮАР, Австралии, Италии. Есть подозрения, что он уже может циркулировать и во Франции.

В Украине пока информации о новом вирусе нет.

Экономические последствия появления нового штамма

Не прошли сообщения о мутации вируса без последствий и для экономики. По информации Reuters, из-за них цены на нефть снизились в понедельник, 21 декабря. Она подешевела примерно на 3%.

Подкосил вирус и курс российского рубля. По состоянию на понедельник стоимость евро на Московской бирже превысила 91 рубль, доллар стоит почти 75 рублей. Значительные колебания гривны пока не фиксируются.

Стоит ли бояться мутировавшего вируса

Несмотря на панику, усиление мер в мире и экономические последствия, специалисты в сфере вирусологии призывают пока не паниковать, а придерживаться противоэпидемических мер.

Пока только есть информация о том, что вирус быстрее распространяется, но не о том, что он вызывает больше смертей или более тяжелые последствия для больного. Кроме того, возможно, эта мутация уже давно распространена в мире, и человечество живет с ней, даже не подозревая об этом.

— Может, она уже вообще распространена по миру, возможно, она уже везде циркулирует, и ничего необычного нет. Пока не ассоциируется эта мутация с каким-то более сложным течением болезни, — отметила вирусолог Алла Мироненко в комментарии Фактам ICTV.

Поэтому сейчас стоит заботиться о своем здоровье, придерживаться противоэпидемических мер и меньше паниковать.

Новый штамм коронавируса

После заявления британской власти о новом штамме коронавируса, его существование подтвердили в ВОЗ.

В то же время в организации сразу уточнили, что он распространяется быстрее, но не является более опасным.

Подробнее о новом штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.