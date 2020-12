Новый штамм коронавируса, о распространении которого заявили в Великобритании, поставил на уши весь мир и заставил страны усиливать противоэпидемические мероприятия, ограничивая контакты друг с другом.

Факты ICTV собрали информацию о мутации вируса и узнали, стоит ли ее бояться.

С момента появления коронавируса время от времени страны мира сообщали о новых штаммах или мутациях вируса.

Еще в марте 2020 года ученые предполагали, что это возможно. Уже в мае начали появляться публикации о существовании опасных штаммов, например, D614G.

В Великобритании заговорили о появлении нового штамма коронавируса еще осенью. По словам специалиста Службы общественного здравоохранения страны Сьюзан Хопкинс, его обнаружили еще в сентябре. Тогда на штамм не обратили внимания.

Официально страна заявила о мутации только 14 декабря.

После первых сообщений о появлении нового штамма вируса в Великобритании ВОЗ заявляла, что держит руку на пульсе. Эту информацию подтвердили постом от 19 декабря 2020 года.

We’re in close contact with UK ???????? officials on the new #COVID19 virus variant. They’ll continue to share info & results of their analysis & ongoing studies. We’ll update Member States & public as we learn more about the characteristics of this virus variant & any implications.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020