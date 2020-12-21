В Чехии выясняют, связан ли британский штамм Covid-19 с выявленным в сентябре пражским штаммом.

Чешские специалисты не исключают, что именно пражская разновидность вируса могла вызвать значительный рост случаев заболевания Covid-19 в Чехии.

– Я не знаю точно, какая именно мутация распространяется в Великобритании, но еще в сентябре мы обнаружили новый вариант SARS-CoV-2 в Праге, – заявила биолог из Национальной справочной лаборатории Хелена Иринцова.

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Биолог отметила, что возникновение нового штамма может объяснить, почему некоторые пациенты, переболевшие Covid-19, заразились повторно.

Британский штамм Covid-19

Еще в сентябре заговорили о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании. Тогда на штамм не обратили внимания. Официально страна заявила о мутации только 14 декабря.

С 20 декабря в Великобритании усилили ограничения из-за распространения новой мутации коронавируса.

Изолировали и саму страну. Некоторые государства уже ограничили авиасообщение с Великобританией.

Источник: Agencia EFE