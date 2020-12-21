Во Всемирной организации здравоохранения назвали вероятные причины появления нового штамма коронавируса, о распространении которого заявили в декабре в Великобритании.

Эксперты связывают мутацию со способностью вируса приспосабливаться к окружающей среде, к организму человека. Кроме того, возможность его изменения увеличивается с каждым новым случаем передачи.

— При каждых выявленных мутациях нужно определять, какие именно новые характеристики он приобретает, происходят ли крупные изменения, либо же это просто обычная эволюция, — уточнила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан.

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При этом в ВОЗ призывают людей не паниковать. Пока информация о том, что штамм более смертоносный или же будет по-другому реагировать на вакцины, не подтверждается. Однако меры, введенные Великобританией, а также другими странами, организация оценивает позитивно.

Новый штамм коронавируса

В декабре в Великобритании заявили о появлении нового штамма коронавируса.

В связи с этим в стране и ряде других государств уже ввели дополнительные противоэпидемические меры.

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Источник: BFM TV, РБК-Украина