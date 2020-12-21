Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало разрешить использование в ЕС вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech.
Еврокомиссия может вечером 21 декабря утвердить разрешение EMA.
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Вакцина от коронавируса от Pfizer имеет 95% эффективность. Великобритания стала первой страной, котора в начале декабря разрешила ее использование. Однако в первый день вакцинации у двух медиков возникла анафилактическая реакция. После этого Британия запретила использовать эту вакцину людям, у которых раньше были серьезные аллергические реакции.
Вакцина также используется уже в США, Канаде, Саудовской Аравии и Мексике.
В США началась массовая вакцинация
14 декабря в США началась массовая вакцинация населения. Страна утвердила препарат от американской фармацевтической компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.
Первую прививку в США сделали медицинскому работнику.
Источник: EMA