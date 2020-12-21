В Европейском Союзе рассчитывают, что пандемию коронавируса удастся взять под контроль до конца 2021 года.

Однако это будет зависеть, в частности, от темпов вакцинации европейского населения от коронавируса и природных инфекций.

— Для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу, который бы позволил контролировать пандемию и в итоге искоренить болезнь, нужно, чтобы около 70% населения имели защиту, полученную либо путем вакцинации, либо от предыдущего инфицирования, — объяснили в Европейской комиссии.

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Вакцинация от коронавируса

21 декабря стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало разрешить использовать в Евросоюзе вакцину от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech.

Известно, что препарат от Pfizer имеет 95% эффективность. Великобритания стала первой страной, которая в начале декабря разрешила его использование.

Вакцина также используется уже в США, Канаде, Саудовской Аравии и Мексике.

Источник: Европейская комиссия