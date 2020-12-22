Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 22 декабря 2020

Коронавирус продолжает распространяться по миру — 22 декабря стало известно о более 77 млн ​​случаев заболевания в мире. В Украине за сутки выздоровевших в полтора раза больше, чем заболевших.

Факты ICTV подготовили самые важные новости мира и Украины о коронавирусе 22 декабря.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22 декабря в Украине зафиксировали 8 513 новых случаев заболевания коронавирусом. В стране умерли 232 пациента. За сутки выздоровели 14 020 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

С 19 декабря в Украине действует обновленный карантин, который продлится вплоть до 28 февраля 2021 года. В рамках этого карантина учреждениям культуры, туризма и креативным индустриям придется работать в режиме двух зон: сначала оранжевой, дальше красной и затем снова оранжевой.

В связи с распространением нового штамма коронавируса в Украине усилят тестирования, чтобы выявить его. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что особое внимание будет уделяться тому, как мутировавший вирус воздействует на определенные категории людей.

Коронавирус в мире

Лидерами по количеству инфицированных коронавирусом остаются США (18 млн), Индия (10 млн) и Бразилия (7,2 млн).

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 являются Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия, Швейцария, Испания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 15-м месте.

В Антарктике впервые обнаружили вспышку Covid-19. Вирус нашли у 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала.

Австрия запретила празднование Нового года в рамках усиления коронавирусных правил, хотя сначала это было исключением из плана введения карантина.

Правила будут действовать с 26 декабря. Людям будет разрешено покидать свои дома только по ограниченному набору причин. Только одному человеку разрешено посещать членов другого домохозяйства в течение вечера.

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В Черногории объявили новые меры по борьбе с распространением коронавируса, которые будут действовать с 22 декабря до 11 января и, в частности, запрещают массовые празднования на Новый год.

Будет действовать запрет на междугородные перевозки 24-25 и 30-31 декабря, а также 1-2 и 6-7 января. Также будет действовать комендантский час с 22.00 до 05.00, за исключением религиозных праздников.

Избранный президент США Джо Байден вакцинировался от коронавируса в прямом эфире. На следующей неделе прививку сделает избранный вице-президент Камала Харрис.

В BionNTech проверят эффективность своей вакцины, разработанной совместно с компанией Pfizer, против нового штамма коронавируса, и уверены, что она будет работать.

По словам руководителя компании Угура Шахина, есть шанс, что разработанная вакцина, которую уже утвердили для использования в ЕС, Великобритании и США, будет действенной и против мутировавшего коронавируса.

ВОЗ созовет собрание для обсуждения стратегии противодействия новому штамму коронавируса, но точной даты встречи не сообщили.

Сейчас новый штамм коронавируса уже зафиксировали в Великобритании, Дании, Австралии и Нидерландах. Поэтому ВОЗ рекомендует ограничить сообщение между странами и усилить профилактические меры.