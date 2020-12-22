Китай запустил новую ракету с секретным спутником

В Китае провели успешный запуск ракеты среднего класса Чанчжэн-8 (Великий поход-8), которая вывела на орбиту секретный спутник XJY-7 и группу космических микроапаратив.

Сам запуск был осуществлен 22 декабря в 07.37 утра по местному времени с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Это первый полет новой китайской ракеты.

Эта ракета выведет на солнечно-синхронную орбиту секретный спутник XJY-7 для испытаний технологий, разработанных Китайской академией космических технологий (CAST). На борту также микроспутник ET-SMART-RSS или Чжисинь-1A — аппарат дистанционного зондирования Земли Хайс-1 и очередной спутник связи Тяньц (Apocalypse 12).

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Двухступенчатая китайская ракета-носитель Чанчжэн-8 способна выводить на геосинхронную переходную орбиту до 2,8 тонн полезной нагрузки, на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км — до 5 тонн и 7,6 тонн на низкую околоземную орбиту.

Чанчжэн-8 должна стать основой носителя многоразового использования для коммерческих запусков.

Китай запустил ракету морского базирования

В сентябре 2020 году Китай впервые успешно запустил в космос ракету с морского старта в Желтом море.

Ракета Чанчжэн выведет на орбиту девять спутников, которые относятся к спутниковой группировке Цзилинь-1 Гаофень 03-1.

Аппараты будут использоваться для получения фото и видео земной поверхности.