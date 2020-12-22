Мутация коронавируса в Британии не вышла из-под контроля — ВОЗ

Координатор ВОЗ по чрезвычайной помощи Майкл Райан заявил, что ситуация с мутацией коронавируса Covid-19 еще не вышла из-под контроля.

— Даже если вирус распространяется немного эффективнее, его все еще можно остановить, — подчеркнул он.

По словам представителя ВОЗ, нет никаких доказательств, что новый штамм приведет к более тяжелому течению болезни. Сейчас устойчивость штамма к существующим вакцин проверяется в нескольких лабораториях, добавил он.

По мнению ВОЗ, стратегия борьбы с новым штаммом остается прежней и не требует никаких изменений.

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14 декабря в Минздраве Британии объявили, что обнаружили новый штамм коронавируса в 60 регионах страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразность нового штамма может быть на 70% выше, чем у старого.

Ряд стран ограничили транспортное сообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.

В Лондоне и на юго-востоке Англии, где зафиксировали больше всего случаев мутации коронавируса, с 20 декабря ввели полный локдаун, жителям запретили выходить из дома без необходимости.