Мутация коронавируса: ВОЗ созывает совещание

Всемирная организация здравоохранения созовет совещание для обсуждения информации о новом штамме коронавируса Covid-19, выявленном в Британии.

Об этом в Twitter во вторник написал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

— ВОЗ созовет на совещание страны-члены для обсуждения стратегий тестирования и снижения рисков передачи вируса, — написал он.

In response @WHO_Europe to convene member states to discuss strategies for testing, reducing transmission & communicating risks Limiting travel to contain spread is prudent until we have better info. Supply chains for essential goods & essential travel should remain possible

2/3 — Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020

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14 декабря в Минздраве Британии объявили, что обнаружили новый штамм коронавируса в 60 регионах страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразность нового штамма может быть на 70% выше, чем у старого.

Ряд стран ограничили транспортное сообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.

В Лондоне и на юго-востоке Англии, где зафиксировали больше всего случаев мутации коронавируса, с 20 декабря ввели полный локдаун, жителям запретили выходить из дома без необходимости.