Мутация коронавируса: ВОЗ созывает совещание

Всемирная организация здравоохранения созовет совещание для обсуждения информации о новом штамме коронавируса Covid-19, выявленном в Британии.

Об этом в Twitter во вторник написал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

In response @WHO_Europe to convene member states to discuss strategies for testing, reducing transmission & communicating risks

Limiting travel to contain spread is prudent until we have better info. Supply chains for essential goods & essential travel should remain possible

2/3

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020