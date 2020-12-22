Вакцина от Covid-19 как форма геополитической борьбы: какая страна станет лидером

В XXI веке мы привыкли к борьбе за мировое господство с помощью ядерного оружия, кибератак, боевых дронов и авианосцев. Но теперь в ход пошли пробирки, шприцы, ампулы и холодильники.

Соперничество за вакцину от коронавируса – новая форма геополитической борьбы. Именно вакцина и вакцинная дипломатия в 2021 году будут определять соотношение сил на международной арене. Все мировые крупные державы это осознают, поэтому и оперативно ввязались в первую вакцинную войну.

Новая реальность

Новости о разработке вакцины уже влияют на котировки на фондовых биржах, цены на нефть, золото и курс валют. Авиакомпании заявляют, что в будущем справка о прививке от коронавируса станет обязательной для тех, кто хочет путешествовать между странами. А некоторые, как, например, Lufthansa уже даже тестируют приложение для смартфонов, с помощью которого можно будет отслеживать историю сдачи тестов на Covid-19 каждого пассажира международного рейса и историю вакцинации.

Китай и вовсе предлагают всему миру международный механизм взаимного признания кодов здоровья. Грубо говоря, каждому человеку в мире предлагают присвоить QR-код с его историей болезни.

Понятно, что в таких условиях, тот, кто владеет эффективной вакциной от коронавируса, тот и владеет миром. Отсюда и массовое бронирование государствами доз вакцин еще даже до начала их производства. Некоторые в этой гонке зашли так далеко, что заказали вакцин в несколько раз больше количества собственного населения. Например, в Канаде число заказанных доз превышает необходимое количество в десять раз, в Австралии и Великобритании – в пять.

Разные подходы

Но не только о собственных согражданах пекутся государства. Пока ЕС и США публично заявляют, что сначала привьют свое население, Китай и Россия активно пытаются с помощью вакцин захватить новые сферы влияния в мире.

В Кремле заявили, что на их вакцину, которая еще даже не прошла третьего этапа исследования и непризнана Всемирной организацией здравоохранения, уже есть предварительные заказы на 1,2 млрд доз из 50 стран мира. Китай же и вовсе проводит третий этап испытания своих вакцин как минимум в 16 странах мира. Например, Мексика, Турция и Бразилия уже получили партии китайских прививок.

Для России и Китая вакцина от коронавируса – это инструмент внешней политики и демонстрация собственного международного влияния. Намек на геополитическую важность эпидемиологических усилий Москвы содержится даже в самом названии российской прививки – Спутник V, в честь советского космического аппарата. Причем Спутник V – это единственная вакцина от Covid-19, у которой есть свой вебсайт и даже аккаунт в Twitter. Там идет классическая кремлевская пропаганда – доказывают, что российская вакцина лучше западной и называют фейковыми материалы СМИ о неподтвержденности ее эффективности.

— Придя первой и заявив, что она быстрее всех остальных, Россия фактически делает политическое заявление посредством науки и разработок. Она говорит: “Мы победили в этой гонке, победили США, победили лучшие в мире умы”, – отмечает Матье Булег, занимающийся исследованиями российской внутренней и внешней политики в британском аналитическом центре Chatham House.

Разделение сфер влияния

И Россия, и Китай делают ставки на дешевизну собственных вакцин. Причем часто у них пересекаются и регионы планируемых поставок – в Азии, Африке и Латинской Америке. Пекин долгое время развивает свой проект нового Шелкового пути – это многомиллиардная инфраструктурная и торговая программа в странах находящихся на пути из Китая на Запад.

Теперь же в Китае говорят о Шелковом пути здоровья. Китайский лидер Си Цзиньпин пообещал пожертвовать $2 млрд в течение двух лет, чтобы помочь другим странам справиться с пандемией, а также предложил кредит в размере $1 млрд Латинской Америке и Карибскому региону для доступа к вакцинам от коронавируса. Приоритетный же доступ к вакцинам китайцы пообещали своим соседям по региону Юго-Восточной Азии — Камбодже, Мьянме, Лаосу, Таиланду, Вьетнаму, Малайзии.

К тому же для Китая вакцинная дипломатия – это еще и способ улучшить собственный имидж на международной арене, после того, как за государством прочно закрепился ярлык первоначального распространителя коронавируса. То есть китайские власти надеются, что вместо того, чтобы обвинять Пекин в том, что он заразил вирусом весь мир, его оценят за помощь в преодолении пандемии.

На руку Китаю и позиция США по устранению от работы в международных институциях, прежде всего ВОЗ. Пекин с радостью занимает вакуум лидерства в области общественного здравоохранения. И пока Дональд Трамп рассказывал, что “Америка прежде всего”, Китай присоединился к поддерживаемой ВОЗ глобальной инициативе по обеспечению быстрого и справедливого распределения вакцин от коронавируса как в богатых, так и в бедных странах, которая получила название COVAX.

Безусловно, Джо Байден после того, как сменит Трампа на посту президента, попытается вернуть США более активную роль и в решении проблем здравоохранения на мировой арене. Будущий госсекретарь Энтони Блинкен уж назвал борьбу с коронавирусом во всем мире и лидерство США в ней одним из первых своих приоритетов на посту. Но пока в вакцинной дипломатии Вашингтон сильно отстает.

Россия же для Китая не конкурент потому, что Москва не может на собственных мощностях производить свою же вакцину. 1,2 миллиарда доз вакцины Спутник V будет произведено на китайских предприятиях.

— Для России это сложная ситуация, потому что она нуждается в содействии Китая в производстве, но там больше конкуренции, чем сотрудничества, поскольку Китай намерен продавать вакцины от Covid-19 в те же самые страны, — говорит Булег.

Про Украину не забыли

Поэтому, в первую очередь, Кремль будет навязывать свою вакцину на постсоветском пространстве.

— Они подают этим странам сигнал о том, что Россия пришла им на помощь, потому что она будет поставлять дешевую и эффективную вакцину. Причем Москва будет поставлять вакцину с большими российскими флагами на ней, как бы говоря: “Мы ваши друзья”, – полагает Булег.

Активно “склонять к дружбе” Кремль уже начал и Украину. Причем по своим традиционным каналам. Тут как раз пригодился кум президента России Владимира Путина, народный депутат Украины, один из лидеров партии ОПЗЖ Виктор Медведчук. Нардеп уже и к Путину в гости успел съездить для того, чтобы попросить для украинцев вакцину. И через свои телеканалы запустить фейк, что российский Спутник V могут якобы начать производить в Харькове.

Вот только украинские власти, конечно, никакие неподтвержденные разработки в стране-агрессоре закупать не собираются. У Кремля же на такую позицию есть ответ в виде пропагандистской сказки “о доброй России, спасающей украинцев от коронавируса, и плохом Киеве, лишающем простых людей шансов на выживания, ради собственных политических интересов”.

— То есть, сносите режим Зеленского, поддерживайте Медведчука, а также воссоединение с Россией. И будет вам вакцина. Интересно, когда Зеленский дозреет до запрета ОПЗЖ и медведчуковских медиа? – расшифровывает скрытый смысл российских месседжей политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Причем сам Путин прививаться своим Спутником не спешит. Говорит, что ему по возрасту еще не положено. Хотя Медведчуку, который младше своего кума всего на два года, торжественно привиться это не помешало. Ну или просто сказать, что привился. Простые российские граждане Спутнику тоже не особо доверяют. Только 40% из них, согласно соцопросам, готовы привиться российской вакциной. Все-таки правду говорят – чтобы ни изобрели русские, в любом случае получится оружие.