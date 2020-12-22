Pfizer и BioNTech проверят свою вакцину на новом штамме коронавируса

Глава Biontech Угур Шахин сообщил, что вакцину, разработанную его компанией совместно с американским концерном Pfizer, будут тестировать против нового штамма Covid-19.

— В ближайшие недели будем это проверять, — сказал он.

Шахин уверен, что вакцина будет действенна и против нового штамма. Несмотря на это разработчик сам пока не делал себе прививку, поскольку не находится в группе риска и ждет в очереди на свою дозу препарата.

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Что известно о мутации вируса?

На прошлой неделе Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового штамма мутировавшего коронавируса. К тому времени его подтвердили у более тысячи человек в 60 административных единицах на юго-востоке Англии. Сейчас мутировавший вирус зафиксировали в Нидерландах, Австралии, Дании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант вируса может быть до 70% более заразным, чем предыдущие. Впрочем, эта информация пока не подтверждена экспериментально и базируется только на компьютерном моделировании.

Уже более 20 стран решили временно ограничить сообщение с Великобританией. В частности Франция на 48 часов остановила любое сочетание со страной. Канада с понедельника прекратила все полеты из Великобритании минимум на 72 часа. Нидерланды запретили все пассажирские рейсы из Великобритании как минимум до 1 января. Также там запретили все пассажирские паромы.

Об ограничении сообщение с Великобританией также заявили Турция, Эстония, Болгария, Чехия, Иран, Хорватия, Польша, Аргентина, Бельгия, Германия, Португалия и ряд других стран.

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