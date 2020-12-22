По состоянию на 22 декабря в мире коронавирусом заболел уже 76 250 431 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 524 065 инфицированных.

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 699 230 пациентов. За сутки зафиксировали 8 775 новых летальных случаев.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 17 712 290 (+197 199);

Индия — 10 075 116 (+19 556);

Бразилия — 7 238 600 (+25 445);

Россия — 2 906 503 (+28 776);

Франция — 2 436 873 (+5 636).

Больше всего летальных случаев от начала пандемии зафиксировали в США — 315 318. За минувшие сутки умерли еще 1 570 больных.

В Бразилии от начала пандемии умерли 186 764 человека. Тройку антилидеров замыкает Индия, в которой зафиксировали уже 146 111 летальных случаев.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Карантин в мире

Из-за распространения нового штамма коронавируса Великобритания приостановила работу почты в европейском направлении. Посылки и письма, которые уже находятся в системе, будут подготовлены к отправке и храниться до тех пор, пока у почты не появится возможность их переслать.

Кроме того, более 40 стран мира закрыли свои границы для туристов из Великобритании. Бельгия, Канада, Германия, Ирландия, Италия, Португалия, Румыния, Россия и Швейцария одни из первых ввели запрет на въезд.

Испания, Индия, Гонконг и Пакистан последними запретили прием рейсов из Великобритании.

Украинцам посоветовали отказаться от поездок в Великобританию, Данию, Австралию и Нидерланды.

Источник: ВОЗ