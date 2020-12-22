Сенат США одобрил законопроект с санкциями в отношении Беларуси

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси.

Этот двухпартийный законопроект предусматривает возможность введения санкций против российских и белорусских чиновников.

Об этом сообщил пресс-секретарь автора документа, конгрессмена-республиканца Кристофера Смита Джефф Сегнил.

Документ восстанавливает санкции против белорусских чиновников, которые препятствовали переходу страны к демократии. Он оказывает поддержку белорусским СМИ и важному IT-сектору страны.

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Он также разрешает заявить, что США не признают результаты сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, а также не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.

Более того, согласно документу, США призывают к проведению новых выборов, соответствующих стандартам ОБСЕ и к немедленному освобождению всех политических заключенных в Беларуси.

Санкции ЕС

В четверг, 17 декабря Евросоюз третий раз за год ввел санкции против Беларуси. Отныне они будут касаться и оборонных заводов.

Речь идет о таких предприятиях, как 140 ремонтный завод, специализирующийся на ремонте танков, Агат — электромеханический завод, разрабатывающий электронику и автоматизированные системы управления, МЗКТ, который занимается производством колесных баз, а также Белтехэкспорт, через который осуществляется продажа военной техники за рубеж.