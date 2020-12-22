14 декабря в Минздраве Британии объявили, что обнаружили новый штамм коронавируса в 60 регионах страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразность нового штамма может быть на 70% выше, чем у предшественника.

Мутировавший штамм уже распространился за границей, в частности в Нидерландах, Италии, Австралии и Дании. Чтобы остановить распространение патогена, более 20 государств ограничили авиасообщение с Соединенным Королевством, а в самой Британии усилили карантин. Ограничения не отменят даже на Рождество.

Украина рекомендовала своим гражданам не посещать Лондон и юго-восточную Англию, но официально авиасообщение не закрывала. Сначала Минздрав Великобритании заявил, что распространение мутировавшего вируса вышло из-под контроля властей, но ВОЗ отрицает это.

Как и почему мутировал вирус

Коронавирус, как и любой вирус, постоянно мутирует, и теперь исследователям известно о по крайней мере девяти группах таких мутаций. Огласку вызвал именно британский вариант мутации, поскольку математическое моделирование показало, что он легче проникает в организм человека, из-за чего быстрее распространяется.

Возникновение нового штамма произошло путем заражения пациента с очень слабым иммунитетом. Организм не мог справиться с болезнью, поэтому позволил вирусу поселиться внутри. А тот в свою очередь мутировал, почувствовав благоприятную для этого среду.

Для размножения вирусы используют клетку-хозяина. Вирус заражает ее и выливает из своего ядра наследственную информацию прямо в зараженную клетку. Таким образом воспроизводятся миллионы копий вируса. Однако в каждой из этих репродукций возникают небольшие неточности копирования, и каждая из этих неточностей также меняет генетический код вируса, поэтому он мутирует.

Сам факт мутации вируса не должен вызывать панику, ведь именно благодаря этим процессам эволюционировало человечество.

Мутировавший вирус более смертоносный?

Пока еще ученые не могут сказать, что новый вариант вируса является более смертоносным или что разработанные в настоящее время вакцины против него будут неэффективны. Нет данных о более высокой летальности или более тяжелом течении болезни, его опасность в другом — быстром распространении среди людей.

Отличаются ли симптомы

Никаких доказательств того, что новая модификация коронавируса вызывает более тяжелые симптомы, нет. Однако причина для волнения есть. Если вирус действительно легче передается, это означает, что им инфицируется больше людей.

И тогда большему количеству больных понадобится больше больничных коек.

Есть ли в Украине этот вирус

Сейчас Минздрав Украины улучшает качество тестирования, чтобы выявить новый штамм коронавируса.

— Мы целенаправленно будем усиливать тестирование, чтобы узнать, циркулирует ли новый мутированный коронавирус в Украине. Особое внимание будет обращаться на людей с симптомами коронавирусной болезни, которые в инкубационный период были в Великобритании. И от них в случае положительного диагноза будет собираться изолят вируса для дальнейшего секвенирования, чтобы мы установили, циркулирует ли в Украине новый штамм коронавируса, – рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Будет ли вакцина против мутировавшего вируса

Вакцина является лишь одним элементом из комплекса противоэпидемических мер. Бывают ситуации, когда прививка дает частичный иммунитет против другого штамма, вместе с тем есть случаи, когда этого иммунитета практически нет.

Это означает, что приходит новый штамм, и надо делать новую вакцину, которая будет эффективна именно для него. Поэтому глава BioNTech Угур Шахин заявил, что его компания могла бы в течение шести недель представить вакцину и против нового штамма вируса.