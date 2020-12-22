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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В BioNТech назвали сроки создания вакцины от нового штамма Covid-19

Немецкая компания BioNТech, которая вместе с Pfizer изготовила вакцину против коронавируса, при необходимости могла бы предоставить вещество против мутировавшего британского вируса в течение полутора месяцев.

Об этом 22 декабря заявил глава BioNТech Угур Шахин.

— Технически мы могли бы представить новую вакцину в течение шести недель, — отметил Угур Шахин.

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По его словам, сделать это в столь сжатые сроки позволяет особая технология производства вакцины его компанией.

Однако пока в BioNТech проверяют эффективность уже изготовленного вещества против мутировавшего вируса.

Мутировавший коронавирус

14 декабря в Великобритании заявили о появлении нового штамма коронавируса, который быстрее распространяется.

В стране ввели жесткий карантин, а ряд государств ограничили с ней авиасообщение.

Подробнее о новом штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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