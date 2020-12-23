Антитела к коронавирусу могут сохраняться до девяти месяцев — ученые

Антитела, которые выработались у людей после перенесения коронавируса, сохраняются в организме более девяти месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Дунайского частного университета в Кремс-на-дер-Донау, что в Австрии.

Медфакультет университета в рамках своего исследования изучает распространение коронавирусной инфекции и иммунитет населения. В октябре 2020 года учебное заведение представило результаты, согласно которым антитела остаются в крови дольше, чем считалось ранее.

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Чтобы подтвердить этот факт, 10-11 декабря протестировали 152 жителя Австрии, ранее переболевших коронавирусом. Согласно полученных данных у более 83% инфицированных в крови до сих пор оставались антитела.

Кроме того, они отметили, что большинство участников были инфицированы еще в марте и апреле 2020 года. У почти 84% заболевших в марте, антитела (IgG) все еще можно было обнаружить.

Научный директор университета Роберт Вагнер отметил, что декабрьские результаты исследования совпадают с теми, которые были в октябре, когда у 84% респондентов были обнаружены антитела.

По его словам, большинство испытуемых все еще имеют антитела даже через девять месяцев.

Новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса может быть на 70% заразнее своего предшественника. Мутировавший штамм уже распространился за рубежом, а именно в Нидерландах, Италии, Австралии и Дании.

Возникновение нового штамма произошло из-за заражения пациента с очень слабым иммунитетом. Организм не мог справиться с болезнью, поэтому позволил вирусу поселиться внутри. А тот мутировал, почувствовав благоприятную для этого среду.

Никаких доказательств того, что новая модификация коронавируса вызывает более тяжелые симптомы, нет.

Источник: Дунайский частный университет