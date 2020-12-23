Международная организация Bellingcat расследует срыв операции украинских спецслужб, которая касалась захвата вагнеровцев и планирует снять об этом документальный фильм.

В частности, речь идет о том, что спецслужбы Украины якобы готовили операцию по задержанию боевиков российской ЧВК Вагнера, для чего заманили их в Беларусь.

— Мы попробуем это сделать двумя частями. Первая — журналистское расследование. В нем будет использована часть накопленной информации и интервью. Скорее всего, это будет в феврале. А сам фильм — длинный, качественный — будет готов позже, в течение года, вероятно осенью, — сообщил болгарский журналист и главный расследователь Bellingcat Христо Грозев.

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В то же время в Офисе президента неоднократно заявляли, что информация о якобы спецоперации по вагнеровцах, которая сорвалась, является выдумкой. Но расследователи наоборот называют ее гениальной.

— Украинские спецслужбы смогли убедить и ФСБ, и ГРУ, что речь идет о частной военной кампании, которая нанимает людей, которых отправят в долгое путешествие в Венесуэлу. Все это было сделано украинской разведкой. Они довели этих 45 человек (вагнеровцев, — Ред.) в Минск, которые готовы были вылететь в тот же день в Стамбул, а реально самолет бы сел в Киеве. Это было продумано гениально, — отметил Грозев.

Задержание вагнеровцев

Летом в Беларуси задержали 33 наемника так называемой частной военной компании Вагнера. У части из них были украинские паспорта и они воевали на Донбассе.

Украина требовала экстрадиции боевиков, но Беларусь выдала всех вагнеровцев России. Позже появилась информация о том, что спецслужбы Украины якобы готовили операцию по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, для чего замагнили их в Беларусь.

Источник: Алеся Бацман