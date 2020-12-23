Хорошая новость: ВОЗ о мутирующих штаммах Covid-19

Тесты на коронавирус, использующиеся с начала пандемии, способны выявлять мутировавшие штаммы Covid-19.

Хорошей новостью поделился старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс.

Он заверил, что пока существующие тесты вполне способны обнаруживать новые штаммы коронавируса.

— Эти же тесты еще можно и нужно использовать. Мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают против этих новых вариантов, — сказал Конингс.

В одном из последних заявлений ВОЗ назвала причину появления нового штамма коронавируса на территории Великобритании.

Речь идет о возможности мутаций и способности Covid-19 приспосабливаться к человеческому организму и условиям окружающей среды.