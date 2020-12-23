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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Новый штамм Covid-19: вирус нашли в Бразилии, а в Британии — опять антирекорд

Новый штамм коронавируса, о распространении которого заявили 14 декабря в Великобритании, продолжает распространяться по миру.

Мутировавший вирус обнаружили в Бразилии, а именно в штате Рио-де-Жанейро.

В самой же Великобритании вирус привел к увеличению суточного прироста больных.

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Согласно последним данным, суточный антирекорд в стране — 36 804 новых случая.

Новый штамм коронавируса

В Великобритании 14 декабря заявили о распространении нового штамма коронавируса. По данным специалистов, он распространяется быстрее, однако не является более смертоносным.

В связи с этим в стране усилили карантин, а ряд государств ограничили авиасообщение с Британией.

Подробнее о новом штамме коронавируса в Британии читайте на Фактах ICTV.

Источник: O Globo, Sky News

Фото: Depositphotos

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