Pfizer доставит в США еще 100 млн доз вакцины от Covid-19

Правительство США договорился о поставках дополнительных 100 млн дозах вакцины от коронавируса разработки Pfizer. Их должны передать американским властям до конца июля.

Согласно договоренности, минимум 70 млн доз из этой партии Pfizer должен передать в 30 июня 2021 года, а остаток не позднее 31 июля. Соглашение обойдется правительству Штатов в $2 млрд.

Сначала США договорились о поставке 100 млн доз вакцины Pfizer, также на сумму $2 млрд. Дозы в рамках этой договоренности уже распространяют и колят пациентам в штатах.

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В США началась массовая вакцинация

14 декабря в США началась массовая вакцинация населения. Страна утвердила препарат от американской фармацевтической компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

До этого использование этой вакцины также поддержали в Великобритании и Канаде. Первую прививку в США сделали медицинскому работнику.