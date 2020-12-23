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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Трамп назвал позорной помощь американцам во время пандемии в размере $600

Президент США Дональд Трамп не подписал законопроект, который предусматривает выделение $900 млн на поддержку экономики страны на период пандемии коронавируса.

Глава страны считает его позорным и смешным.

Трампа возмутил размер стимулирующей выплаты американцам в размере $600.

Читайте: Трамп подписал двухдневный бюджет, чтобы избежать шатдауна в США

Он призвал Конгресс США увеличить помощь гражданам до $2 тыс.

Коронавирус в США

США являются лидером по темпам распространения коронавируса в мире и смертности от осложнений, вызванных вирусом.

Эпидемию в стране пытаются остановить с помощью вакцины против коронавируса, которую утвердили в декабре, и начали процесс массовой вакцинации. Прививку сделал и новоизбранный президент Джо Байден, Трамп пока медлит с этим шагом.

Подробнее о коронавирусе в США читайте на Фактах ICTV.

Источник: Donald J. Trump

Фото: Dreamstime

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