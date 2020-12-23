Президент США Дональд Трамп не подписал законопроект, который предусматривает выделение $900 млн на поддержку экономики страны на период пандемии коронавируса.
Глава страны считает его позорным и смешным.
Трампа возмутил размер стимулирующей выплаты американцам в размере $600.
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Он призвал Конгресс США увеличить помощь гражданам до $2 тыс.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020
Коронавирус в США
США являются лидером по темпам распространения коронавируса в мире и смертности от осложнений, вызванных вирусом.
Эпидемию в стране пытаются остановить с помощью вакцины против коронавируса, которую утвердили в декабре, и начали процесс массовой вакцинации. Прививку сделал и новоизбранный президент Джо Байден, Трамп пока медлит с этим шагом.
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Источник: Donald J. Trump