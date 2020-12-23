В водах Дании продолжат работы по строительству последнего участка Северного потока-2 с 15 января 2021 года.

Прокладыванием газопровода будет заниматься баржа Фортуна, которой будут помогать судна Мурман и Балтийский исследователь Морской спасательной службы Российской Федерации.

В Датском морском управлении отметили, что на время работ к судам запретят приближаться на несколько сотен метров.

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— Несанкционированное плавание, ныряние, стоянка на якорь, рыбалка и работы на морском дне будут запрещаться в этих районах. Защитная зона будет на расстоянии 200 м с каждой стороны кабелей, — говорится в сообщении.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция Германии по газопроводу Северный поток-2 не изменилась — его надо достроить.

А Конгресс США принял Закон об оборонном бюджете США на 2021 год. Именно в этом документе законодатели США предусмотрели новые, усиленные санкции против Северного потока-2.

Новые санкции касаются всей деятельности по прокладке труб для строительства газопроводов, страхование и перестрахование, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных с проектом.

Источник: DW