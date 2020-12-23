В Германии за минувшие сутки зафиксировали рекордную смертность от коронавируса — умерли 962 человека. Это самый высокий суточный показатель.

С начала пандемии от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 27 968 ​​больных. Кроме того, за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 24 740 человек. Общее количество инфицированных составляет 1 554 920.

Предыдущий рекорд смертности фиксировали 16 декабря. Тогда сообщалось о 952 летальных случаях.

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Коронавирус в мире

22 декабря коронавирусом в мире заболел уже 76 250 431 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 524 065 инфицированных. Сейчас больше всего больных в США (17 712 290), Индии (10 075 116) и Бразилии (7 238 600).

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 699 230 пациентов. Больше всего летальных случаев зафиксировали в США — 315 318.

Источник: Институт имени Роберта Коха