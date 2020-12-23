В Великобритании обнаружили еще два новых штамма коронавируса

В Великобритании обнаружили два случая новых “более трансмиссивных” штаммов коронавируса. Из завезли из Южной Африки.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. По его словам, они могут быть более заразными.

— Эти новые штаммы вызывают большое беспокойство, поскольку активно передаются, и, похоже, мутировали больше, чем новый штамм, обнаруженный в Великобритании ранее, — добавил он

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Хэнкок рассказал, что люди, у которых обнаружили новые штаммы, путешествовали по Южной Африке в течении последних нескольких недель. Сейчас больные и люди, контактировавшие с ними, находятся на самоизоляции.

Министр выразил благодарность Южно-Африканской Республике за открытые действия, когда они 18 декабря обнаружили новый штамм коронавируса.

14 декабря в Великобритании заявили о распространении нового штамма коронавируса. По данным специалистов, он распространяется быстрее, однако не является более смертоносным.

На сегодняшний день случаи нового штамма коронавируса были зафиксированы в Великобритании, Дании, Австралии, Бразилии и Нидерландах.