Государственный департамент США возложил ответственность за отравление российского оппозиционера Алексея Навального на Федеральную службу безопасности России.

Об этом заявили в Госдепартаменте США в ответ на запрос издания The Hill.

— Соединенные Штаты считают, что сотрудники Федеральной службы безопасности России использовали нервно-паралитическое вещество Новичок, чтобы отравить господина Навального. У отравления Навального нет ни одного правдоподобного объяснения, кроме причастности и ответственности российского правительства, — сказал представитель Госдепартамента.

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В заявлении отмечается, что Вашингтон полностью уверен в выводах Организации по запрещению химического оружия о том, что токсичные вещества, обнаруженные в анализах Алексея Навального, связанные с ядом из группы Новичок.

Покушение на Алексея Навального совершила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства.

Они действовали под прикрытием Института криминалистики ФСБ. К такому выводу пришли авторы совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel.