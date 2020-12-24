В Айхштетте (Германия) представители католической церкви извинились за акты инквизиции над ведьмами, которые осуществлялись в прошлом.

В городе с XV по XVIII век около 400 человек были замучены из-за подозрения в колдовстве.

Людей сжигали, а также издевались над ними различными способами, например, с помощью металлического шлема с шипами. Жертвами инквизиции преимущественно становились женщины, но были и дети.

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Представители церкви назвали события кровавой раной в истории церкви, а также пообещали установить табличку в память о жертвах инквизиции.

Извинение Зеленского за термос

Президент Украины Владимир Зеленский извинился за шутку, в которой назвал Томос об автокефалии украинской церкви термосом.

В церкви сообщили, что простили главу государства. Подробнее читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Independent