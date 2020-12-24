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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Мексика и Катар начали вакцинацию против коронавируса

После одобрения вакцин против коронавируса страны мира начали процесс массовой вакцинации.

С 24 декабря прививки начнут делать гражданам Мексики, для этого в стране используют вещество от компании Pfizer и BioNTech.

А в Катаре этот процесс длится уже сутки, в стране вакцинировать людей от коронавируса с помощью вещества от Pfizer и BioNTech начали с 23 декабря.

Читайте: 4 этапа вакцинации: в Украине утвердили план иммунизации от Covid-19

Вакцинация против коронавируса

После утверждения вакцины против коронавируса 14 декабря процесс массовой вакцинации населения начали в США.

В Европе планируют начать делать людям прививки от вируса с 27 числа.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: El Financiero, Al Jazeera

Фото: Dreamstime

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