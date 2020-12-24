После одобрения вакцин против коронавируса страны мира начали процесс массовой вакцинации.
С 24 декабря прививки начнут делать гражданам Мексики, для этого в стране используют вещество от компании Pfizer и BioNTech.
А в Катаре этот процесс длится уже сутки, в стране вакцинировать людей от коронавируса с помощью вещества от Pfizer и BioNTech начали с 23 декабря.
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Вакцинация против коронавируса
После утверждения вакцины против коронавируса 14 декабря процесс массовой вакцинации населения начали в США.
В Европе планируют начать делать людям прививки от вируса с 27 числа.
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Источник: El Financiero, Al Jazeera