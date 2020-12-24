Moderna уверяет в эффективности своей вакцины против мутировавшего Covid-19

Компания Moderna Inc ожидает, что иммунитет, полученный от ее вакцины против Covid-19, будет защищать от вариантов коронавируса, о которых сообщается в Великобритании.

— Мы уже протестировали сыворотки животных и людей, вакцинированных вакциной Moderna, против ряда предыдущих вариантов вируса SARS-CoV-2, которые появились после первой вспышки пандемии, и обнаружили, что наша вакцина остается столь же эффективной, — заявили в компании.

Вместе с тем в компании заявили, что продолжают тестировать вакцину против новых вариантов SARS-CoV-2, и ожидают, что эффективность вакцины сохранится и против них. Дополнительные испытания для подтверждения этого планируется провести в ближайшие недели.

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Что известно о мутации вируса?

На прошлой неделе Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового штамма мутировавшего коронавируса. К тому времени его подтвердили у более тысячи человек в 60 административных единицах на юго-востоке Англии. Сейчас мутировавший вирус зафиксировали в Нидерландах, Австралии, Дании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант вируса может быть до 70% более заразным, чем предыдущие. Впрочем, эта информация пока не подтверждена экспериментально и базируется только на компьютерном моделировании.

Уже более 20 стран решили временно ограничить сообщение с Великобританией. Канада с понедельника прекратила все полеты из Великобритании минимум на 72 часа. Нидерланды запретили все пассажирские рейсы из Великобритании как минимум до 1 января. Также там запретили все пассажирские паромы.

Об ограничении сообщения с Великобританией также заявили Турция, Эстония, Болгария, Чехия, Иран, Хорватия, Польша, Аргентина, Бельгия, Германия, Португалия и ряд других стран.

Источник: Moderna