Из-за распространения нового штамма коронавируса в Нидерланды не будут пускать пассажиров, которые прибывают в страну на самолетах, без отрицательного теста на Covid-19.

Тестирование должно быть сделано не позднее, чем за три дня (72 часа) до момента прилета.

Ограничение начнет действовать с 29 декабря и затронет не только иностранцев, но и граждан государства. Представителей авиакомпаний обяжут проверять наличие документа и не пускать людей на борт без него.

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Меры могут ввести и для пассажиров, которые прибывают и другими видами транспорта. При этом негативный тест на коронавирус не заменяет обязательный 10-дневный карантин, который должен пройти человек после прибытия в страну.

Новый штамм коронавируса

14 декабря в Великобритании заявили о появлении нового штамма коронавируса.

Мутацию обнаружили и в Нидерландах.

Подробнее о новом штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: BN DeStem