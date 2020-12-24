Из-за распространения нового штамма коронавируса в Нидерланды не будут пускать пассажиров, которые прибывают в страну на самолетах, без отрицательного теста на Covid-19.
Тестирование должно быть сделано не позднее, чем за три дня (72 часа) до момента прилета.
Ограничение начнет действовать с 29 декабря и затронет не только иностранцев, но и граждан государства. Представителей авиакомпаний обяжут проверять наличие документа и не пускать людей на борт без него.
Читайте: Заболела 17-летняя студентка: новый штамм Covid-19 обнаружили в Сингапуре
Меры могут ввести и для пассажиров, которые прибывают и другими видами транспорта. При этом негативный тест на коронавирус не заменяет обязательный 10-дневный карантин, который должен пройти человек после прибытия в страну.
Новый штамм коронавируса
14 декабря в Великобритании заявили о появлении нового штамма коронавируса.
Мутацию обнаружили и в Нидерландах.
Подробнее о новом штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.
Источник: BN DeStem