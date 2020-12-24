Коронавирус 24 декабря: статистика заболеваемости COVID-19 в мире

По состоянию на 24 декабря в мире коронавирусом заболели уже 77 530 799 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 662 825 инфицированных.

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 724 904 пациента. За сутки зафиксировали 13 061 новый летальный случай.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 18 090 260 (+195 151)

Индия — 10 123 778 (+24 712)

Бразилия — 7 318 821 (+55 202)

Россия — 2 963 688 (+29 953)

Франция — 2 463 379 (+14 836).

Больше всего летальных случаев с начала пандемии зафиксировали в США — 320 180. За минувшие сутки умерли еще 3 148 больных.

В Бразилии с начала пандемии умерли 188 259 человек. Тройку антилидеров замыкает Индия, в которой зафиксировали уже 146 756 летальных случаев.

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Карантин в мире

Украина обновила списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зон. До красной зоны перешли Великобритания, Румыния и Германия, а Иордания присоединилась к зеленой.

Факты ICTV публиковали полный список стран мира с разделением на красную и зеленую зоны Covid-19.

Распространение нового штамма коронавируса из Британии продолжается. Новый штамм Covid-19 обнаружили в Германии. Вирус диагностировали у женщины, которая накануне прилетела из Лондона.

Кроме этого, новый штамм уже зафиксирован в Италии, Сингапуре, Бразилии, Малайзии, Индии и других странах.

По состоянию на 24 декабря вакцину от коронавируса получило более 2,7 млн человек в шести странах мира: США, Китае, Великобритании, России и Израиле. Также вакцинация началась в Мексике и Катаре.

Американская фармацевтическая компания Moderna заявила, что ее вакцина может защищать от нового штамма коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, а затем и других странах мира. Между тем во Франции одобрили препарат от фармкомпании Pfizer.

Источник: ВОЗ