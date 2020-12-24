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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Привезли из Лондона: новый штамм коронавируса обнаружили в Германии

Новый штамм коронавируса обнаружили в Германии. Вирус диагностировали у женщины, которая накануне прилетела из Лондона. Пассажирка прибыла в аэропорт города Франкфурт, чтобы навестить родственников.

После этого у нее зафиксировали легкие симптомы, сейчас она находится на самоизоляции в доме семьи. Три человека, которые тесно контактировали с женщиной, также пройдут карантин.

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Новый штамм коронавируса

Мутировавший коронавирус обнаружили впервые в Великобритании в середине декабря. Сейчас в стране введены жесткие карантинные правила. Действуют ограничения на въезд, гражданам запрещено контактировать вне дома.

Кроме этого, новый штамм также зафиксировали в Италии, Сингапуре, Бразилии, Малайзии, Индии и других странах.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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