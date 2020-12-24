Трамп помиловал Пола Манафорта и еще 25 человек

Президент США Дональд Трамп помиловал 26 человек, в том числе бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна. Они были осуждены в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

Бывший глава предвыборной кампании Трампа 2016 года Пол Манафорт был осужден за финансовые и налоговые преступления по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который искал свидетельства вмешательства в выборы в США, а также связи Трампа с Москвой.

— В результате вопиющего злоупотребления со стороны прокуратуры Манафорт пережил годы несправедливого обращения и стал одной из самых ярких жертв, как выяснилось, величайшей охоты на ведьм в американской истории, — говорится в тексте.

А вот бывший советник Трампа Роджер Стоун был осужден по итогам расследования спецпрокурора из-за препятствования правосудию. Однако в Белом доме уверены, что он столкнулся с потенциальной политической предвзятостью на суде присяжных, а его помиловании поможет исправить несправедливость, с которой он столкнулся в результате расследования Мюллера.

В июле Трамп отменил тюремный срок Стоуну вместе со штрафом, однако судимость за ним продолжала числиться.

Кроме того, в числе помилованных отец зятя Дональда Трампа девелопер Чарльз Кушнер, который в 2005 году был приговорен к лишению свободы за уклонение от уплаты налогов, нелегальные взносы в пользу избирательной кампании и давление на свидетелей. В заключении он провел 14 месяцев.

Источник: Белый дом