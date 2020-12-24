Верховный комитет по здравоохранению Франции одобрил использование вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech.

В ведомстве отметили, что после того как Европейская комиссия вакцин одобрила препарат от компаний Pfizer и BioNTech, они подтвердили кампанию по вакцинации и определили в ней место для использования этой вакцины против коронавируса.

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— На сегодняшний день препарат от Pfizer-BioNTech можно использовать для вакцинации людей старше 16 лет, — отметили в комитете.

Согласно данным органов здравоохранения, с начала пандемии во Франции зарегистрировано более 2,5 млн случаев инфицирования. Почти 62 тыс. человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Вакцина против коронавируса

Украина хочет просить вдвое больше доз вакцин против коронавируса в рамках инициативы COVAX. Сейчас согласовано поставки 8 млн доз, планируется увеличить это количество до 16 млн.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что вакцина ожидается в первом квартале 2021 года. Она будет поступать траншами, первый из них — 1,2 млн доз вакцин.

Источник: HAS