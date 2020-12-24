В Индии у 22 пассажиров, которые прилетели в страну из Великобритании, тестирование подтвердило заболевание коронавирусом.
В связи с распространением в Британии нового штамма вируса, биоматериалы людей отправили на дополнительное исследование.
11 человек выявили в столице Нью-Дели, восемь — в Амритсаре, два — в Калькутте, одного — в Ченнаи.
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Пока больных изолировали, страна продолжит тестировать граждан, которые прибывают в страну из Британии.
Новый штамм коронавируса
14 декабря Великобритания заявила о выявлении нового штамма коронавируса.
По словам специалистов, вирус быстрее распространяется. Однако пока неизвестно, является ли он более опасным или смертоносным.
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Источник: NDTV