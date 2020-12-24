Переговоры о будущих отношениях Евросоюза и Великобритании будут продолжаться ночью. Лондон и Брюссель продолжат ночью работать над торговым соглашением.

Участники переговоров в Брюсселе пытаются окончательно согласовать детали по квотам на вылов рыбы, которые оказались препятствием для достижения соглашения в течение нескольких месяцев переговоров.

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На фоне слухов о том, что обе стороны были близки к раскрытию соглашения в среду вечером официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер подтвердил, что переговоры будут продолжаться.

— Работа будет продолжаться всю ночь. Сейчас всем, кто следит за Brexit, рекомендуется немного поспать, — сказал он.

Предполагается, что объем о соглашении составит около 2 тыс. страниц, и обе стороны должны до 31 декабря (когда Великобритания выйдет из торговых правил ЕС) получить его одобрение парламентариев.

Накануне власти Великобритании и Евросоюза достигли принципиальной договоренности о заключении соглашения о будущих отношениях и свободной торговле.