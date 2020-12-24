На Евровидении 2021 Албанию в Роттердаме (Нидерланды) будет представлять певица Анджела Перистери с песней Karma.

Она одержала победу на 59-м шоу Festivali i Këngës, которое проходило 23 декабря на открытой площадке в Sheshi Italia в Тиране.

Албания стала первой страной, которая определилась с участником на Евровидение 2021.

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В финал соревнования вошли 18 исполнителей. Среди жюри были Луана Жегу (композитор, певец), Кастриоты Чауши (актер), Зана Шутерици (музыковед, композитор), Василий Толе (композитор), преч Зогай (поэт, писатель), Раме ЧАХА (тенор) и Андри Джаха (пресс секретарь и комментатор Албании на Евровидении).

Анджела Перистери — албанская певица, которая родилась в 1986 году в Албании в городе Корча. В 2004 году выпустила свой музыкальный альбом Anxhela për ju. Впервые в Festivali i Këngës приняла участие в 2001 году, однако победы не получила.

В этом году она снова выступила на шоу и одержала победу, которая обеспечила Анджеле участие в Евровидении 2021.

Евровидение 2021

Песенный конкурс Евровидение 2021 пройдет в Нидерландах. Страна должна была принимать его в 2020 году, однако мероприятие отменили из-за коронавируса.

Все участники заранее запишут свои выступления вживую, чтобы гарантированно принять участие в конкурсе.

Такое решение организаторы приняли из-за пандемии коронавируса, из-за чего существует риск, что некоторые певцы не смогут приехать в Роттердам или же по прибытии их поместят на карантин.

Полуфиналы Евровидения 2021 состоятся 18 и 20 мая. Финал запланирован на 22 мая.