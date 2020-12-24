В Великобритании вводят четвертый — самый высокий — уровень карантина, чтобы сдержать распространение мутировавшего штамма коронавируса.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что строгий карантин введут со Дня подарков. 26 декабря.

Ограничения будут действовать в графствах Оксфордшир, Хэмпшир, Западный Суссекс, Восточный Суссекс, Саффолк, Норфолк, Кембриджшир, Эссекс, районе Уэверли, что в графстве Суррей, а также городах Брайтон и Хоув.

Сейчас на этих территориях действует второй уровень карантина.

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Четвертая категория карантина предусматривает запрет на контакты с кем-либо вне дома, ограничения на въезд и закрытия многих учреждений. Кроме этого правоохранители будут задерживать любого, кто попытается покинуть территорию, где объявлена четвертая категория карантина. Продлятся эти ограничения по крайней мере до 30 декабря.

Мутация вируса

14 декабря в Минздраве Британии объявили, что обнаружили новый штамм коронавируса в 60 регионах страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразность нового штамма может быть на 70% выше, чем у предшественника.

Мутировавший штамм уже распространился за границей, в частности в Нидерландах, Италии, Австралии и Дании. Чтобы остановить распространение патогена, более 20 государств ограничили авиасообщение с Соединенным Королевством, а в самой Британии усилили карантин. Ограничения не отменят даже на Рождество.

Украина рекомендовала своим гражданам не посещать Лондон и юго-восточную Англию, но официально авиасообщение не закрывала. Сначала Минздрав Великобритании заявил, что распространение мутировавшего вируса вышло из-под контроля властей, но ВОЗ отрицает это.