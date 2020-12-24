Новый штамм коронавируса продолжает распространятся по миру, мутацию выявили в Сингапуре.

Заболела 17-летняя студентка, которая вернулась после обучения в Великобритании.

У еще 11 человек подозревают заражение вирусом.

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А в Великобритании местные власти продолжают усиливать карантин. По информации министра здравоохранения Британии Мэтта Хэнкока, в стране вводят четвертый уровень действия ограничительных мер с 26 декабря.

Усиленный карантин распространится на Эссекс, Норфолк, Сассекс, Суррей, Оксфордшир и Хэмпшир. Он предусматривает запрет на выход из дома без важной причины и закрытие магазинов второстепенной важности.

Новый штамм коронавируса

14 декабря в Великобритании сообщили о выявлении нового штамма коронавируса.

По предварительной информации, он быстрее распространяется, но не является более опасным.

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Источник: CNA, The Guardian