Новый штамм коронавируса продолжает распространятся по миру, мутацию выявили в Сингапуре.
Заболела 17-летняя студентка, которая вернулась после обучения в Великобритании.
У еще 11 человек подозревают заражение вирусом.
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А в Великобритании местные власти продолжают усиливать карантин. По информации министра здравоохранения Британии Мэтта Хэнкока, в стране вводят четвертый уровень действия ограничительных мер с 26 декабря.
Усиленный карантин распространится на Эссекс, Норфолк, Сассекс, Суррей, Оксфордшир и Хэмпшир. Он предусматривает запрет на выход из дома без важной причины и закрытие магазинов второстепенной важности.
Новый штамм коронавируса
14 декабря в Великобритании сообщили о выявлении нового штамма коронавируса.
По предварительной информации, он быстрее распространяется, но не является более опасным.
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Источник: CNA, The Guardian