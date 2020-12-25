По состоянию на вечер 25 января в мире обнаружили 78 194 947 случаев коронавируса. Такие данные приводит ВОЗ. За последние сутки зафиксировали 655 041 новый случай.

Вслед за Нидерландами, Турция ввела требования по тестированию на коронавирус для въезда в страну. Оно начнет действовать с 28 декабря.

В Украине уже более миллиона инфицированных, суточный прирост составил 11 035 случаев. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Вакцинация в мире

Канада получила первые 168 тыс. доз вакцины от компании Moderna и ожидает следующей поставки для населения.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо предупредил, что прибытие вакцины не отменяет необходимости носить маску, мыть руки и избегать скоплений людей.

Партия из примерно 10 тыс. доз вакцины от компаний Pfizer и BioNTech прибыла в Рим из Бельгии. В ближайшие дни в страну завезут еще несколько партий этого препарата, а 27 декабря в Италии, одновременно с другими странами ЕС, начнут вакцинировать население.

Новый штамм коронавируса из Великобритании выявлен в восьми странах Европы. В отличие от предыдущих штаммов, этот вариант также, похоже, распространяется среди более молодых возрастных групп.

Вакцинация в Украине

Президент Владимир Зеленский не исключает возможность платной вакцинации от коронавируса в Украине. По словам президента, получить Covid-вакцину платно смогут те, кто может себе это позволить.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина хочет договориться с инициативой по распространению вакцины COVAX об увеличении доз вакцины.

До этого было согласовано 8 млн доз для украинцев, а Минздрав хочет договориться о 16 млн. Также министерство назвало приоритетные группы населения, которые получат вакцину. Кто в Украине первым получит прививку, смотрите на Фактах ICTV.