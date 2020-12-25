В Италию доставили первую партию вакцины от Covid-19

В пятницу, 25 декабря, власти Италии доставили в страну первые партии вакцины от Covid-19.

Партия из примерно 10 тыс. доз вакцины от компаний Pfizer и BioNTech прибыла в Рим из Бельгии. В ближайшие дни в страну завезут еще несколько партий этого препарата, а 27 декабря в Италии, одновременно с другими странами ЕС, начнут вакцинировать население.

Развозить вакцину по Апеннинам будут на 11 самолетах, 73 вертолетах, 360 грузовиках. Охрану этих грузов будут обеспечивать военные.

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В Италии в настоящее время действуют жесткие ограничительные меры, призванные замедлить распространение коронавирусной инфекции.

Самая большая вакцинация в истории

Более 2,7 млн человек в шести странах уже сделали прививки против коронавируса.

Это начало крупнейшей кампании вакцинации в истории и один из крупнейших логистических вызовов, которые когда-либо были известны человечеству.

В США вакцинация началась 14 декабря. Сначала препарат распространяли среди медицинских работников, а дальше начали вакцинировать пожилых людей. Сейчас там введено 1,12 млн доз.

Источник: Corriere della Sera