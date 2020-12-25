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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Елизавета II с мужем отмечают Рождество отдельно от королевской семьи

Королева Великобритании Елизавета II вместе с супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом из-за пандемии коронавируса Covid-19 встретили Рождество отдельно от всей остальной королевской семьи.

Королевская чета отмечает праздник в Виндзорском замке, а не в Сандригемском дворце, где традиционно собираются все члены семьи королевы в Рождество.

Елизавета II в этом году вынуждена отказаться и от посещения праздничного богослужения.

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Королева Великобритании традиционно обратится с рождественской речью к подданным. Выступление запланировано на 15.00 по местному времени.

Во время пандемии 94-летняя Елизавета II вместе с 99-летним супругом находились в Виндзорском замке.

Мутация вируса

14 декабря в Минздраве Британии объявили, что обнаружили новый штамм коронавируса в 60 регионах страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразность нового штамма может быть на 70% выше, чем у предшественника.

Мутировавший штамм уже распространился за границей, в частности в Нидерландах, Италии, Австралии и Дании. Чтобы остановить распространение патогена, более 20 государств ограничили авиасообщение с Соединенным Королевством, а в самой Британии усилили карантин. Ограничения не отменят даже на Рождество.

Украина рекомендовала своим гражданам не посещать Лондон и юго-восточную Англию, но официально авиасообщение не закрывала. Сначала Минздрав Великобритании заявил, что распространение мутировавшего вируса вышло из-под контроля властей, но ВОЗ отрицает это.

Источник: Sky News

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