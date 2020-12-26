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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Израиль планирует вакцинировать от коронавируса по 150 тыс. людей в день

Правительство Израиля планирует выйти на показатель в минимум 150 тыс. вакцинированных людей от коронавируса в день. За первый месяц первую дозу вакцины должны получить миллионы граждан Израиля.

Об этом сообщает Times of Israel.

Генеральный директор министерства здравоохранения Чези Леви заявил, что государство заинтересовано в непрерывном процессе вакцинации населения 24 часа в сутки. Он также отметил, что это зависит от желания израильтян и наличия вакцин.

— Но все зависит от двух вещей — смогут ли Pfizer и Moderna увеличить поставки вакцин в Израиль. И второе, конечно, желание населения идти делать прививку, — сказал министр здравоохранения.

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Израиль рассчитывает на наличие четырех млн доз вакцины Pfizer до конца месяца, а еще четырех млн — до конца марта.

Также правительство договорилось о шести млн доз препарата Moderna, но СМИ утверждают, что ее доставка в Израиль ожидается не раньше апреля. В перспективе большую часть людей вакцинируют до конца марта 2021 года.

Европа готовится к массовым прививкам от Covid-19

По состоянию на 26 декабря все страны ЕС получили вакцину от коронавируса. С 27 декабря в Европейском Союзе стартует вакцинация.

Об этом в видеообращении сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с тем Урсула фон дер Ляйен отметила, что вскоре Европейский Союз будет иметь больше вакцин, как только будет подтверждена их безопасность и эффективность.

Однако, несмотря на это, каждый все равно должен защищать себя и своих родных, и соблюдать все необходимые рекомендации.

Фото: Pixabay

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