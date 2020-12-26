101-летняя Эдит Квойзалла стала первой, кто получил прививку от коронавируса в Германии.

Бабушка, которая проживает в доме престарелых лиц, с улыбкой наблюдала за введением препарата. Состояние его самочувствие после вакцинации медики оценивают как нормальное.

После этого вакцинация была проведена среди всех жителей дома и медперсонала.

Массовая вакцинация от коронавируса в Германии начнется уже в воскресенье, 27 декабря.

Препарат компаний Biontech/Pfizer распространят в 16 федеральных землях страны. Первоначально вакцина попадет к лицам старше 80 лет, медицинским работникам домов престарелых, а также всех больниц страны.

По состоянию на вечер 26 декабря в Германии зафиксировали уже 1,6 млн случаев коронавируса, 29 тыс. из которых — летальные.

Вакцинация в ЕС

О том, когда стартует вакцинация в странах ЕС, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

27 декабря от коронавируса начнут вакцинировать одновременно во всех странах еврозоны.

Урсула фон дер Ляен выразила надежду, что это позволит постепенно вернуться к нормальной жизни.

Несмотря на прививки, всем необходимо будет продолжать придерживаться карантинных ограничений и рекомендаций.

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