Коронавирус 26 декабря: статистика заболеваемости COVID-19 в мире

По состоянию на 24 декабря в мире коронавирусом заболели уже 80 081 092 человека.
За минувшие сутки количество больных увеличилось более чем 700 тыс.
С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 753 839 пациентов.
Побороли коронавирус уже 45 164 015 людей в мире.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 18 794 545;
- Индия — 10 169 118;
- Бразилия — 7 448 560;
- Россия — 2 992 123;
- Франция — 2 604 595.
Больше всего летальных случаев от начала пандемии зафиксировали в США — 330 345.
В Бразилии от начала пандемии умерли 190 488 человек. Тройку антилидеров замыкает Индия, в которой зафиксировали уже 147 343 летальных случаев.
Covid-вакцинация в мире
О том, когда стартует вакцинация в странах ЕС, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
27 декабря от коронавируса начнут вакцинировать одновременно во всех странах еврозоны.
Первой страной в мире, где началась вакцинация от коронавируса, стала США. Старт прививок состоялся 14 декабря.
К вакцинации готовятся и в Израиле. Правительство страны планирует выйти на показатель в минимум 150 тыс. вакцинированных людей от коронавируса в день.
Таким образом большую часть людей вакцинируют уже до конца марта 2021 года.
Источник: ВОЗ