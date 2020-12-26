PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Более 80 млн случаев: главное о коронавирусе в мире 26 декабря

По состоянию на 24 декабря в мире коронавирусом заболели уже 80 081 092 человека.

За минувшие сутки количество больных увеличилось более чем 700 тыс.

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 1 753 839 пациентов.

Побороли коронавирус уже 45 164 015 людей в мире.

Читайте: Вакцину получили все страны ЕС: Европа готовится к массовым прививкам от Covid-19 Более 7 тыс. за сутки: количество больных Covid-19 в Украине резко уменьшилось Зеленая и красная зоны: страны с самой сложной ситуацией по Covid-19

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 18 794 545;
  • Индия — 10 169 118;
  • Бразилия — 7 448 560;
  • Россия — 2 992 123;
  • Франция — 2 604 595.

Больше всего летальных случаев от начала пандемии зафиксировали в США — 330 345.

В Бразилии от начала пандемии умерли 190 488 человек. Тройку антилидеров замыкает Индия, в которой зафиксировали уже 147 343 летальных случаев.

Коронавирус 26 декабря: статистика заболеваемости COVID-19 в мире

Covid-вакцинация в мире

О том, когда стартует вакцинация в странах ЕС, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

27 декабря от коронавируса начнут вакцинировать одновременно во всех странах еврозоны.

Первой страной в мире, где началась вакцинация от коронавируса, стала США. Старт прививок состоялся 14 декабря.

К вакцинации готовятся и в Израиле. Правительство страны планирует выйти на показатель в минимум 150 тыс. вакцинированных людей от коронавируса в день.

Таким образом большую часть людей вакцинируют уже до конца марта 2021 года.

Источник: ВОЗ

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка